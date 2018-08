Hannover

30 Seconds to Mars bombastischer Sound ist für die ganz großen Hallen gemacht. Wenn der Begriff Stadionrock auf eine Band zutrifft, dann auf diese. Seit Gitarrist Tomo Milicevic im Juni überraschend die Band verlassen hat, stehen der auch als Schauspieler bekannte Sänger Jared Leto und Drummer Shannon Leto alleine auf der Bühne. Am Mittwoch, 5. September, ist das Geschwister-Duo in der Tui-Arena, Expo Plaza 7. Los geht’s um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 43,90 Euro.

ZiSH verlost zwei Tickets für das Konzert. Wer am Montag um 13 Uhr unter (05 11) 5 18 17 58 anruft und textsicher ist, gewinnt mit etwas Glück.

Von Kira von der Brelie