Hannover

Mario, in diesem Jahr erschien euer zweites Album „Kaos“. Nicht nur die Musik darauf klingt melancholisch, auch das Cover ist ziemlich einprägsam: Ein Mann, dessen Gesicht ausgeschnitten ist. Was hat es damit auf sich?

Ich habe einen großen Cousin, der Schlagzeug gespielt und mir die neuesten CDs von Green Day und Linkin Park vorgespielt hat. Ihm habe ich irgendwie nachgeeifert. Mit fünf Jahren habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen, später kamen Klavier und Gitarre dazu.

Statt eines Gesichts ist da ein Gebäude im Brutalismus-Stil zu sehen, dass sehr verkantet und verschroben ist. Für uns war das eine Metapher. Wenn man in den Kopf eines Menschen guckt, sieht man dort keine schönen Strukturen, sondern Chaos. Genau das macht den Sinn des Albums und seinen Texten aus.

Aus welcher Lebenssituation heraus ist „Kaos“ entstanden?

In den letzten zweieinhalb Jahren sind zu Hause sind leider sehr viele Dinge auseinandergebrochen. Ich habe eine ganz schlimme Trennung durchlebt, und das musste alles irgendwo seinen Platz finden. Aber dass das Album so traurig und depressiv geworden ist, liegt auch an Trumps Einzug ins Weiße Haus und den vielen Prozenten, die die AfD bei Wahlen bekommt. Nach unserem ersten Album, in dem wir die Welt gesellschaftskritisch von außen betrachtet haben, hat sich unser Blick jetzt umgekehrt: Wie sieht das Innenleben einer Person aus, die in so einer Welt lebt?

Hast du einen Lieblingssong auf „Kaos“?

Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich alle Songs mag. Was ich aber total gerne live spiele, ist „Charles“, weil ich Klavier spielen darf. Ich bin, bei Gott, kein guter Pianist und habe Klavierspielen auch nie gelernt. Aber es ist für mich eigentlich wie Tanzen: Ich kann es nicht, aber ich mag es unglaublich gerne. Wie sind eure Pläne für die Zukunft? Kaos war so schwer und melancholisch. Unser Ziel ist es, wieder sagen zu können: Uns geht es so gut, dass wir wieder ein positives Album schreiben können. Aber um das zu erreichen, musste alles Schwere erst mal aus uns raus – und das ist uns mit diesem Album gelungen.

Mit ZiSH zu Blackout Problems Blackout Problems kommen am Sonnabend, 10. November 2018 ins Chéz Heinz, Liepmannstraße 7B. ZiSH verlost ab heute bis Freitag, 15 Uhr, unter www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Karten für das Hannover-Konzert. Die Karten kosten 21 Euro

Von Katharina Kunert