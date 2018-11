Hannover

Straighte Gitarrenriffs, punkiger Sound, rote Lippen und lange blonde Haare: Die drei Frauen von Dream Wife brechen auf ihrem gleichnamigen Debüt nicht nur mit dem Klischee der lieb-naiven Traumfrau, sondern auch mit dem der männerhassenden Feministin. Ihre Musik ist eine Hymne gegen Rollenbilder und zeigt, wie gut Feminismus und Weiblichkeit zusammenpassen.

In Jogginghosen springen Bassistin Bella Podpadec und Gitarristin Alice Go über die Bühne und Rakel Mjöll singt Zeilen wie: „I Am Not a Body, I Am Somebody“. Am Montag, 19. November, um 20 Uhr spielen sie im Lux, Schwarzer Bär 2. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Von Carlotta Hartmann