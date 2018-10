Hannover

Dass emotionale Rockmusik nicht kitschig sein muss, beweisen die vier Jungs von Kyles Tolone: In ihren Songs sorgen rauchige Stimmen und dunkle Gitarrensounds für eine melancholische Stimmung, die düster und zerstörerisch wirkt. Das Gefühl, zu vermissen und auch in Gesellschaft allein zu sein besingen die Göttinger Jungs in Liedern wie „Black Hole“ und „August Night“ – ganz ohne Kuschelrockklischee. Passend dazu ist ihre Name „Tolone“ die Kurzform von „Together alone“ – zu deutsch: gemeinsam allein. Mit der gleichnamigen Tour kommen Kyles Tolone jetzt nach Hannover. Am Sonnabend könnt ihr im Lux, Schwarzer Bär 2, das Tourfinale sehen. Los geht’s um 20 Uhr, Tickets kosten 16 Euro an der Abendkasse.

ZiSH verlost bis Donnerstag, 18. Oktober bis 16 Uhr zweimal zwei Tickets für das Konzert unter facebook.com/ZishHAZ. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Von Jacqueline Hadasch