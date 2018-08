Hannover

Zwei DJ-Teams treten mit zwei völlig verschiedenen Musikrichtungen gegeneinander an – das ist das Motto der Party „Lass Zocken!“. Im Béi Chéz Heinz, Liepmannstraße 7b, messen sich am Freitagabend Team Indie und Team Hip-Hop. Abwechselnd spielen beide Klassiker aus ihren jeweiligen Genres, und das Publikum feiert dazu. Die Indie-Seite startet mit Songs von Giant Rooks und Bilderbuch in den Wettstreit, während Team Hip-Hop mit 50 Cent, SXTN und Macklemore kontert. Das Ergebnis: Zwei Partys in einer. „Lass Zocken!“ beginnt um 23 Uhr. Eintritt 7 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Karten für die Party. Wer am Freitag um 14 Uhr unter (05 11) 5 18 18 07 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von Abby Amoakuh