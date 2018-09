Hannover

Mit ihrem Song„She Fucking Hates Me“gelang Puddle of Mudd 2002 der Durchbruch in Deutschland. Mit tiefer, rauer Stimme singt Frontmann Wes Scantlin zu US-Grunge-Gitarrensound über Beziehungen, die sich als Albtraum entpuppten, Chancen und das Leben. Sogar im Vorprogramm von Linkin Park und Kid Rock standen die Musiker wegen des großen Erfolgs auf der Bühne. Seit 2014 ihre Single „Piece of Action“ erschien, ist es um Scantlin und seine Bandkollegen ruhiger geworden. Doch ihre Songs findet man noch immer auf den Playlists nostalgischer 2000er-Partys. Am Freitag, 28. September, spielt die US-Band eins von zehn Konzerten ihrer Deutschland-Tour im Capitol, Schwarzer Bär 2. Um 19.15 Uhr geht es mit dem Vorprogramm und den Bands Rev Kiddo, Broach und Psycho Village los. Tickets kosten 38 Euro.

ZiSH verlost Freitag, 28. September, bis 13 Uhr zweimal zwei Tickets für das Konzert von Puddle of Mudd unter facebook.com/ZishHAZ.

Von Sarah Seitz