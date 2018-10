Hannover

In „Qualityland“ weiß das System alles über den Bürger. Es zeigt ihm nur personalisierte News, findet einen passenden Partner für ihn und schickt ihm Produkte zu, die er sich wünscht. In dieser Zukunftsvision kandidiert sogar ein Androide, ein menschenähnlicher Roboter, für das Präsidentenamt. Auch der Schrotthändler Peter lebt in Qualityland. Doch als ihm ein pinker Delfinvibrator zugeschickt wird, den er sich bestimmt nicht gewünscht hat, beginnt er, das System zu hinterfragen. Das Theaterstück „Qualityland“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Marc-Uwe Kling und parodiert eine dystopische Zukunft. Das Stück wird am Donnerstag um 19 Uhr im Ballhof Eins, Ballhofplatz 5, wieder aufgenommen. Karten kosten 20 Euro.

Von Jeffrey Ji-Peng Li