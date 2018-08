Hannover

Selbstbewusst, hart und auch mal nostalgisch rappen Savas und Sido über ihre Vergangenheit. Ende 2017 stürmten die Deutschrapper auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Diesen Sommer sind sie mit ihrem Album „Royal Bunker“ auf Tour. In den Songtexten erinnern sich Savas & Sido an ihre ersten Schritte im Musikbusiness. Ihre Karriere startete in der Berliner Kneipe Royal Bunker, wo sie bei Freestyle-Battles mitmachten und erste Tapes aufnahmen. Am 30. August kommen sie auf die Gilde-Parkbühne, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Beginn 20 Uhr, Tickets gibt’s im Vorverkauf in allen HAZ-Ticketshops für 49,10 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Tickets für das Konzert. Wer am Dienstag um 14 Uhr unter (05 11) 5 18 17 58 anruft und den Refrain von Sidos „Mein Block“ rappt, gewinnt mit etwas Glück.

Von Jacqueline Hadasch