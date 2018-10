Hannover

Ungestellt anmutende Selfies oder ein Kuschelbild mit Hündchen – mit der Selbstdarstellung auf Instagram rechnen The Esprits in ihrem Song „Lie To Me“ ab. Dabei kratzt der tanzbare Indie-Rock ihres neuen Albums „Men’s Business“ selbst am Mainstream – besonders wird er erst durch seine Lyrics, die hinter die Fassade einer gesamten Generation blicken. Mit einer gehörigen Portion Sarkasmus begegnen die vier Mittzwanziger ihrem Lifestyle und dem ihrer Altersgenossen. Nach bundesweit 60 Festival-Auftritten zählen die Braunschweiger zu Hoffnungsträgern der deutschen Rockszene. Mit ihrem neuen Album kommen sie nächsten Sonnabend ins Musikzentrum, Emil-Meyer-Straße 26. Karten kosten 18 Euro.

Von Jacqueline Hadasch