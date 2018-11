Hannover

Ihre Texte sind nicht so vielschichtig wie die von Alligatoah und nicht so ballermanntauglich wie die von SDP – doch in Sachen Absurdität stehen die 257ers anderen Größen des deutschen Quatsch-Hip-Hops in nichts nach. Voller Leidenschaft besingen die beiden Rapper Daniel „Shneezin“ Schneider und Michael „Mike“ Rohleder auch mal ihre Liebe zu Holz. In Hannover waren sie erst im Frühjahr – für einen Live-Gig in einem Penny-Supermarkt. Vor größerem Publikum treten die 257ers jetzt am Freitag, 23. November, ab 20 Uhr in der Swiss-Life-Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, auf. Der Eintritt kostet 40 Euro. Support ist die Band Le Fly aus Hamburg.

Von Johanna Stein