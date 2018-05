Hannover

Nichts für sensible Gaumen: Beim Chili & Barbecue Festival stellen Besucher ihre Geschmacksnerven auf die Probe und testen die schärfsten Chili-Produkte. Wer auf tränende Augen und Schweißausbrüche lieber verzichtet, kann den Profis beim Grillen zuschauen oder kulinarische Spezialitäten wie „Smoked Spanferkel“ probieren. Das Festival startet Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Juni, jeweils um 11 Uhr am Fössebad, Liepmannstraße 7b. Das Wochenendticket gibt es für 13 Euro. Tagestickets kosten an der Kasse je 8 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Wochenendtickets für das Festival. Ruft dafür am Donnerstag zwischen 14 und 14.15 Uhr unter Telefon (05 11) 5 18 17 58 an. Wer zuerst weiß, wie die schäfte Chili-Sorte der Welt heißt, gewinnt.