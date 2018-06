Hannover

„Mehr ist mehr“ ist auch in diesem Jahr wieder das Motto des More-Fire-Festivals in Hannover: 18 Rapper, Bands und DJs geben am Freitagabend Konzerte im Indiego Glocksee, dem Café Glocksee und auf dem Innenhof an der ­Glockseestraße 35. Neben DJ Rocket, der das Festival organisiert, ist aus Hannover auch Hip-Hopper Klatsche am Start. Dazu gibt es Drum & Bass, Reggae, Afrobeats und Dancehall aus Berlin, Hamburg, London und Tokio.

Im Innenhof startet die Party schon um 19 Uhr mit Musik, Ständen und internationalem, zur Musik passendem Essen wie dem klassischen jamaikanischen Gericht Jerk Chicken with Rice and Peas. Auf den Bühnen im Café Glocksee und im Indiego geht es dann um 21 Uhr los mit der Bass Station aus Berlin und den Goa- und House-Beats von DJ Flipside. Der Eintritt kostet 20 Euro, ab 1 Uhr 15 Euro und ab 3 Uhr 10 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Karten für das More-Fire-Festival am Freitagabend auf dem Glockseegelände. Wer am Freitag, 15. Juni, um 15 Uhr unter (05 11) 5 18 18 07 anruft und uns seinen Lieblingsact des More-Fire-Festivals verrät, gewinnt mit etwas Glück.

Von Manuel Behrens