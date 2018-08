Sulingen

Rund 13 000 Menschen leben in der beschaulichen Kleinstadt Sulingen, knapp 80 Kilometer nordwestlich von Hannover. Am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. August, verdoppelt sich diese Zahl kurzfristig, wenn ebenso viele Rock- und Metalfans zum Reload-Festival strömen. Auf dem Gelände, umgeben von einem Maisfeld, spielen dann unter anderem die New-Metaller von Papa Roach (Headliner am Freitag) und die Melodic-Metal-Band In Flames (Headliner am Sonnabend). Ebenfalls mit dabei: Flogging Molly mit Irish-Folk-Rock und die Hardcore-Punk-Urgesteine von Sick Of It All aus New York. Warm-up-Konzerte gibt es bereits am Donnerstag im Festival-Zelt, unter anderem von den Punkrockern ZSK. Wochenendtickets kosten im Vorverkauf 89 Euro, Tagestickets 55 Euro. Für Kurzentschlossene wird es eine Tageskasse geben.

ZiSH verlost einmal zwei Tickets für das Reload-Festival. Wer am Freitag um 14 Uhr unter (05 11) 5 18 18 07 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von Manuel Behrens