Hannover

Wer sich für Lyrik und Kunst begeistert, kann Fotografieausstellungen oder Poetry Slams besuchen. Live-Acts wie DJane Bebetta, Folkpopsängerin Joules the Fox oder Ava Asante, die sphärischen Elektrosound mit afrikanischen Rhythmen kombiniert, kreieren einen Mix aus ruhigem Elektro und smoothem Techno. Das SNNTG-Festival läuft vom 27. bis 29. Juli auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums an der Hohenfelser Straße 16 in Sehnde. Wochenendtickets gibt es ab 54 Euro, Tagestickets ab 16 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Wochenendtickets mit Camping. Wer am Freitag um 15 Uhr unter (05 11) 5 18 17 58 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von Nele Kolf