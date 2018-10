Hannover

Die Lebenswege der beiden Halbschwestern Effia und Esi könnte verschiedener nicht sein. Während Effia als Frau des britischen Gouverneurs im ghanaischen Cape Coast Castle lebt, wird Esi als Sklavin in die USA verkauft. In ihrem Debütroman „Heimkehren“ beschreibt die 29-jährige US-Autorin Yaa Gyasi insgesamt acht Generationen Sklavereigeschichte – vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Das Buch wurde unter anderem mit dem National Book Award ausgezeichnet. Am heutigen Freitag liest sie ab 20 Uhr beim Literarischen Salon im Conti-Foyer, Königsworther Platz 1, daraus vor und spricht über institutionalisierten Rassismus und die Schatten der Kolonialzeit. Der Eintritt kostet 10, für Schüler und Studenten 6 Euro.

Von Sarah Seitz