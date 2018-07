Hannover

Mit ihrer kraftvollen, mal rauchigen Stimme schmettert Beth Ditto auf dem neuen Album „Fake Sugar“ Power-Balladen wie „We Could Run“oder singt fetzige Nummern wie „Oh My God“ und„Fire“, die durchaus tanzbar sind. 1999 gründete die Sängerin die Band Gossip, die mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Rock, Disco und Dance-Punk berühmt wurde. Der Durchbruch kam 2006 mit dem Album „Standing in the Way of Control“. Der größte Hit der Band, „Heavy Cross“, hielt sich 2009 wochenlang in den Charts. Seit zwei Jahren gehen die Gossip-Musiker getrennte Wege. Mit ihren neuen Solosongs kommt Rockgöre Ditto nun nach Deutschland: Am Dienstag, 24. Juli, tritt sie um 20 Uhr im Capitol, Schwarzer Bär 2, auf. Eintritt 40,15 Euro.

ZiSH verlost einmal zwei Tickets. Wer am Freitag, 20. Juli, um 15 Uhr unter Telefon (05 11) 5 18 17 58 anruft und uns seinen Lieblingssong von Beth Ditto vorsingt, gewinnt mit etwas Glück.

Von jst/ko