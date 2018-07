Hannover

Wer die Serien „One Tree Hill“ oder „Sons of Anarchy“ gesehen hat, kennt Greg Holdens Songs bereits als Untermalung dramatischer Szenen. Oftmals nur von der Akustikgitarre unterstützt, spielt der Sänger vorwiegend rockige Folksongs. Melancholische Texte über Hoffnung, Schicksalsschläge und schwierige Beziehungen prägen seine Musik. In seiner neuen Single „On the Run“ entschuldigt sich Holden etwa bei Freunden und Familie für die Dinge, die er in der Vergangenheit verpatzt hat. Am Mittwoch, 25. Juli, spielt der Schotte im Mephisto, Zur Bettfedernfabrik 3. Beginn 20 Uhr, Eintritt 20 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Tickets. Wer am Dienstag, 24.Juli, um 15 Uhr unter (0511)5181758 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von Louisa Vietmeyer