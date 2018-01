Mit ZiSH zur Theaterpremiere

Hannover. Wenn im US-TV spätabends die „Tonight Show“ mit Moderator Jimmy Fallon über die Bildschirme flimmert, sitzen durchschnittlich etwa 2,7 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Mit einer Mischung aus Stand-up, Musik und Talkgästen funktioniert das Format immer nach dem gleichen Schema. In „Zur Nacht Schau“ stellen das Schauspiel Hannover und Gastgeber Jonas Steglich die Frage: Wenn sich Formate wie diese nur noch über die Obrigkeit lustig machen – beeinflussen sie dann den Zuschauer in seiner Meinung? In „Zur Nacht Schau“ soll das einmal im Monat mit einer Rückschau auf die wichtigsten Ereignisse untersucht werden. Premiere ist Donnerstag, 21.30 Uhr, in der Cumberlandschen Galerie, Prinzenstraße 9. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 8 Euro.

Von abe