Mit ZiSH zu „Der Sonne entgegen“

Hannover. So langsam steigen die Temperaturen wieder – doch der Sommer scheint noch viel zu weit weg. Wer die Leichtigkeit der warmen Jahreszeit sehnsüchtig erwartet, kann bald zu wummernden Bässen „Der Sonne entgegen“ tanzen. So heißt Hannovers Elektro-Indoor-Musik-Festival. Auch zu Hip-Hop und Trap werden dann die rund 3000 Festivalbesucher feiern. Headliner ist Alle Farben. Im Kuppelsaal legt er seinen poppigen Elektro-Swing auf – und sicherlich seinen Hit „She Moves“, der ihm vor knapp vier Jahren zum Durchbruch verhalf.

Los geht’s am Sonnabend, 24. März, um 22 Uhr im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1. Tickets gibt es für 27,50 Euro unter tickets.haz.de und in allen HAZ-Ticketshops, an der Abendkasse 30 Euro.

Bis Dienstag um 15 Uhr verlost ZiSH unter facebook.de/ZishHAZ fünfmal zwei Tickets für die Veranstaltung.

Von abby/zish