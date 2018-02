Mit ZiSH zu Felix Lobrecht

Hannover. Der Berliner Stand-up-Comedian Felix Lobrecht gibt den etwas begriffsstutzigen Proll mit Goldkettchen und massiver Armbanduhr. Worum es in seinen Geschichten geht, das erklärt er immer ganz genau. Dadurch ist er vielleicht nicht der Schnellste – aber umso witziger. In seinem ersten Soloprogramm „Kenn ick“ berlinert der Neuköllner wortgewandt und mit trockenem Humor. Er erzählt von seiner turbulenten Schulzeit – und wie er es trotz betrunkener Lehrer, brutaler Mitschüler und seines Berliner Slangs an die Uni geschafft hat. Heute und morgen steht Felix Lobrecht im Kulturzentrum Faust auf der Bühne. Die Veranstaltungen sind ausverkauft.

