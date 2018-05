Hannover

Ihr Album „Clarity“ gehört in jede gut sortierte Indierock­sammlung – auch wenn es bereits 1999 erschienen ist: Dank sanfter Mitwipphits wie „Lucky Denver Mint“ und „A Sunday“ gelten Jimmy Eat World als Wegbereiter des sensiblen Post-Hardcore.

Dass die Band um Jim Adkins auch kritische, zupackende Songs schreiben kann, zeigten die US-Amerikaner schon mit dem 2001 erschienenen Nachfolger „Bleed American“. Weil der Andrang so groß war, mussten Jimmy Eat World im kleinen UJZ Korn in Hannover damals gleich zwei Konzerte geben.

Auf der Tour zu „Integrity Blues“, ihrem neunten Studioalbum, sind die Hallen nun zwar viel größer, trotzdem gibt es für die Show am Mittwoch, 30. Mai, im Capitol, nur noch wenige Karten zum Preis von 38 Euro. Wer noch keine hat, sollte sich sputen, eine spontane Zusatzshow wird es diesmal nicht geben.

ZiSH verlost zwei Karten für das Konzert von Jimmy Eat World. Ruft am heutigen Freitag, 25. Mai, zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr unter (05 11) 5 18 17 58 an und singt den Refrain von „The Middle“. Wer das am besten macht, gewinnt.

Von Karsten Röhrbein