Die Poetry-Slam-Szene in Hannover ist vielfältig – das haben nicht zuletzt die deutschen Meisterschaften gezeigt. Am Mittwoch, 6. Juni, spricht Kulturaktivist Volker Petri über den Aufstieg von Poetry-Slams in Hannover. Zu Gast ist Slammerin Ninia La Grande. ZiSH verlost Karten.