Hannover

Dass Hardcore und Metal durchaus emotional sein können, beweisen The Hirsch Effekt wie keine andere Band. Das Trio aus Hannover lässt sich in keine Schublade stecken: In ihren oft ausschweifend langen Songs wechseln sich brachiale Metal-Passagen mit melodischen Gitarrenriffs ab. Ihre Bühnenperformance ist derart energiegeladen, dass der Schweiß bei allen drei Musikern nur so tropft und ein Livekonzert ihnen auch mal ein Workout ersetzen kann. Fast hat man Sorge, dass die Schlagzeug-Sticks der Belastung nicht standhalten oder Gitarrist und Bassist beim Lauf über die Bühne über ein Kabel stolpern.

Vor zehn Jahren gründeten Nils Wittrock, Ilja John Lappin und Moritz „Mr. Moe" Schmidt die Band – das feiern sie am Freitag, den 14. September, im Indiego Glocksee, Glockseestraße 35. Zum Bandjubiläum spielen sich die drei quer durch ihre vier Alben, zuletzt veröffentlichten sie 2017 den Longplayer „Eskapist“. Neben den Songs erzählen die Männer auch Anekdoten aus zehn Jahren Bandgeschichte. Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten kosten 20,50 Euro.

Von Louisa Vietmeyer, ZiSH