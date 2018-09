Hannover

„Wieso muss ich wollen sollen, was anderen gefällt?“, fragt Fee im Song „Einraumwohnung“. Im März erschien ihr erstes Soloalbum „Ein Zimmer Küche Bad“. Darauf vertont die 27-Jährige mit heller und auch mal rauchiger Stimme die Zukunftssorgen und -pläne einer Mittzwanzigerin. In verspielt-melancholischen Texten singt sie von Selbstfindung, Liebe und der Suche nach Freiheit. Die ist der Singer-Songwriterin besonders wichtig: Sie arbeitet mit keinem großen Label zusammen. Morgen tritt Fee mit ihrer Akustikgitarre ab 20 Uhr im Lux auf. Tickets kosten 17 Euro an der Abendkasse.

Von ZiSH