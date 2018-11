Hannover

Sie sitzen im Halbkreis auf der Bühne, erzählen Geschichten und nippen ab und zu an ihrem Bier. Die sechs Musiker von Monsters Of Liedermaching machen irgendwas zwischen Kleinkunst und Punk, und nehmen sich selbst dabei nicht allzu ernst. Mit unbeirrter Leichtigkeit tragen sie ihre skurrilen, durchaus auch vulgären Texte vor und schrammeln dazu auf der Gitarre. Ihr 15-jähriges Bestehen feiern die Hamburger mit einem Live-Auftritt am Donnerstag. Los geht’s um 19 Uhr in der 60er-Jahre Halle der Faust, Zur Bettfedernfabrik 3. Der Eintritt kostet 25 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Karten für das Konzert. Wer am Mittwoch um 13 Uhr unter 0511 518 17 65 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von Carlotta Hartmann