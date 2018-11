Hannover

Sie singen über neu gefassten Mut und die Motivation, etwas in Bewegung zu setzen: Tonbandgerät machen Freitag Halt in Hannover. Nachdem gleich ihre beiden ersten Alben in den Charts landeten, hat die deutsche Indie-Pop-Band im September ihr drittes Album „Zwischen all dem Lärm“ veröffentlicht. Darin singt Frontmann Ole Specht zu ruhigen Gitarrenriffs mit heller Stimme mal euphorisch, mal nachdenklich über alltägliche Momente. Am Freitag, 23. November, spielt die vierköpfige Band aus Hamburg ab 20 Uhr im Capitol, Schwarzer Bär 2. Der Eintritt kostet 31 Euro. Im Vorprogramm tritt Panda Lux auf.

Von Nina Hoffmann