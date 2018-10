Hannover

Ilja gerät in einen Strudel der Wut. Sieben Jahre war er unschuldig im Straflager. Als er freikommt, merkt er, dass das Leben in seiner Heimatstadt Moskau nicht auf ihn gewartet hat: Seine Mutter verstarb kurz vor seiner Freilassung, seine Freunde haben sich von ihm abgewandt und seine Freundin hat ihn für einen anderen verlassen. Um die Einsamkeit zu ertragen, beginnt Ilja zu trinken. Im Affekt tötet er den Fahnder Petja, der ihn damals unschuldig inhaftierte. Dabei entdeckt Ilja dessen Handy und beginnt, persönliche Nachrichten von Petjas Freundin und Mutter zu lesen. Er antwortet an dessen Stelle und nimmt langsam die Identität des Mannes an, der sein Leben zerstörte.

Silvester von Hösslin liest im Literarischen Salon aus der deutschen Übersetzung von Dmitry Glukhovskys neuem Roman „Text“. Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr, Conti-Foyer am Königsworther Platz 1. Karten kosten 10, ermäßigt 6 Euro.

ZiSH verlost bis Mittwoch, 17. Oktober, 15 Uhr, dreimal zwei Karten für die Lesung unter facebook.com/ZishHAZ.

Von Tim Klein