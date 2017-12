Mit ZiSH zu Annisokay

Hannover. Laut dürfte es am Freitag im Béi Chéz Heinz werden, wenn Annisokay aus Halle auf ihrer Clubtour in Limmer Station machen. Das Quintett spielt eine Mischung aus Metalcore und Nu-Metal, was auf dem Album „Devil May Care“ bisweilen gar an Linkin Park erinnert.

Christoph Wieczorek ist für die melodisch-melancholischen Gesangsparts zuständig, Dave Grunewald fürs Schreien. Wut tut gut, das finden offenbar auch die Fans: Das dritte Album, das in Eigenregie eingespielt und veröffentlicht wurde, kletterte bis auf Platz 74 der Charts. Tickets gibt es für 18,30 Euro im Vorverkauf in den HAZ-Ticketshops und auf haz.li/­tickets. Los geht’s um 19.30 Uhr.

ZiSH verlost bis Donnerstag, den 14. Dezember, 12 Uhr, unter www.facebook.com/ZishHAZ dreimal zwei Tickets für das Konzert.

Von Karsten Roehrbein