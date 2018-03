Mit ZiSH zu The Weight & Wolvespirit

Hannover. Lange, wehende Haare und farbenfrohe Kleidung – die Band Wolvespirit nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise zurück in die Siebziger. Eindringliche Basslines, unaufgeregt wabernde Gitarrenriffs und die bluesige Stimme von Sängerin Debbie Craft sorgen für einen unverfälschten Rocksound.

Die zweite Band des Abends, The Weight, führen die Siebzigerjahre-Zeitreise fort. Die Österreicher klingen mit den weich gezupften Gitarrenriffs und tapsenden Pianoklängen jedoch mehr nach Rockabilly als nach den rockigen The Doors. Am Mittwoch, 4. April, spielen The Weight und Wolvespirit ab 20 Uhr im Lux, Schwarzer Bär 2. Die Tickets kosten 19 Euro. elg

ZiSH verlost bis Mittwoch, 28. März, 13 Uhr, unter facebook.de/ZishHAZ dreimal zwei Tickets für das Konzert.

Von Laura Ebeling