Mit ZiSH zu Haiyti

Hannover. Wenn Haiyti ein Parfüm herausbringen würde, rieche es nach Benzin, sagt die Hamburger Rapperin. Das ist ein passendes Sinnbild für ihre Musik. Nach typischer Straßenrap-Manier geht es darin um dicke Sportwagen, Drogendealer und Mafiosi – doch nicht nur. In den Liedern auf ihrem neuen Album „Montenegro Zero“ springt die Anfang 20-Jährige von selbstbewusst-aufmüpfigen Gangstarap-Ansagen über dahindriftende, seichte Reggae-Töne zu poppigem Elektro.

Die einzig klare Linie ist der Autotune-Effekt – das Markenzeichen des Cloud-Raps oder Traps, der momentan die Hip-Hop-Landschaft in Deutschland überrollt – mit Haiyti am Steuer. Am Sonntag kommt die Hamburger Rapperin um 20 Uhr in die 60er-Jahre-Halle der Faust, Zur Bettfedernfabrik 1. Der Eintritt kostet 26 Euro.

Von Sarah Seitz