Mit ZiSH zu 3PM

Ein Abend, drei Acts: Dass die vier Hannoveraner von 3PM erst seit dem Autumn Moon Festival 2017 zusammen spielen, hört man ihnen nicht an: Der luftig poppige Sound klingt nach einem lauschigen Sommerabend am See. Dazu passt auch der zweite Künstler des Abends: Sängerin Joules the Fox entlockt ihrer Gitarre warme Folk-Pop-Klänge und singt dazu hauchzart.

Die Texte von Singer-Songwriter Klaasius, dem dritten Künstler, erinnern an die gefühlige Poesie von Clueso – so klingt pure musikalische Leichtigkeit. Freitag, 20 Uhr, im Kulturpalast Linden, Deisterstraße 24. Eintritt 7 Euro.

Emma Schell

ZISH verlost unter www.facebook.com/ZishHAZ bis Donnerstag, 15 Uhr, zweimal zwei Tickets für das Konzert im Kulturpalast.