Mit ZiSH zu The Weight

Hannover. Eigentlich war ein Doppelkonzert geplant. Doch die Band Wolvespirit musste ihren Auftritt im Lux aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen.

Die zweite Band des Abends, The Weight, spielt ihr Konzert aber wie geplant. Sie entführt das Publikum in die Siebzigerjahre. Die Österreicher klingen mit den weich gezupften Gitarrenriffs und tapsenden Pianoklängen mehr nach Rockabilly als nach den rockigen The Doors. Am Mittwoch, 4. April, spielen The Weight ab 20 Uhr im Lux, Schwarzer Bär 2. Die Tickets kosten 19 Euro. elg

ZiSH verlost bis Mittwoch, 28. März, 13 Uhr, unter facebook.de/ZishHAZ dreimal zwei Tickets für das Konzert.

Von Laura Ebeling