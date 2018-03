Mit ZiSH zum Reisebericht aus Kambodscha

Hannover. Rund vier Monate im Jahr ist Martin Engelmann für seine Projekte auf der ganzen Welt unterwegs. Für seine Fotografie kehrt er am liebsten an dieselben Orte zurück. Kambodscha hat den Fotografen besonders fasziniert. In seinen Aufnahmen fängt Engelmann die Schönheit des Landes ein, in dem bis vor zwei Jahrzehnten noch Bürgerkrieg herrschte, und versucht, einen authentischen Einblick in das Leben dort zu liefern. Die Bilder wirken mit ihren kräftigen Farben faszinierend unaufgeregt, die Luftaufnahmen zeigen die beeindruckend Weite des Landes. Am Donnerstag zeigt er Fotos seiner Reise im Lister Turm, Walderseestraße 100. Los geht’s um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Von Lara Malin Schwarz