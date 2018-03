Mit ZiSH zu Rogers

Eingängige Texte und schrammeliger Gitarrensound: Rogers machen Deutsch-Rock mit Punkattitüde, der etwas an die Toten Hosen erinnert. In ihren Liedern wehren sie sich mal gegen die Erwartungen der Leistungsgesellschaft („Einen Scheiß muss ich“) singen übers Held-sein-Wollen („Helden“) oder kritisieren Trash-TV („Alles für nichts“). Mit ihrem dritten Album „Augen auf“ sind die vier Düsseldorfer auf „Einen Scheiß muss ich“-Tour. Am Donnerstag, 15. Februar, tritt die Band im Musikzentrum Hannover, Emil-Meyer-Straße 26–28, auf. Beginn 20 Uhr, Eintritt 22 Euro. mdz/kb

ZiSH verlost bis Freitag, 15 Uhr, unter www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Karten.