Mit ZiSH zu Anna Depenbusch

Nur von sich selbst begleitet am Klavier, singt Anna Depenbusch mit ihrer klaren, kraftvollen Stimme neben fröhlichen, leichten Liedern auch leise, berührende Stücke. Mal romantisch-verspielter Pop, mal melancholischer Chanson – es fällt schwer, die Hamburgerin einzuordnen. Was nicht schwerfällt, ist Anna Depenbusch zuzuhören. Am Donnerstag, 5. April, spielt sie um 20 Uhr im Pavillon, Lister Meile 4. Die Tickets kosten 28, ermäßigt 22 Euro.

abby

ZiSH verlost bis Mittwoch, 14 Uhr, zweimal zwei Tickets unter www.facebook.com/ZishHAZ für das Konzert.