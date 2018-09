Hannover

Für Mrs. Nina Chartier hat Machogehabe nichts im Hip-Hop zu suchen. Mit knallharten Beats und dunkler Stimme kritisiert sie die Rapper, die mit Auto, Geld oder Waffen prahlen. Die gebürtige Duisburgerin drückt lieber ihre eigenen Gedanken und Gefühle in ihren Songs aus. Auch sonst ist Nina Menke, wie sie bürgerlich heißt, vielseitig. Als Schauspielerin war sie in der TV-Soap „Berlin – Tag und Nacht“ dabei: als Rapperin Mrs. Nina Chartier. Am Sonntag, 23. September, kommt sie auf ihrer ersten Solo-Tour ins Lux, Schwarzer Bär 2, Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 19 Euro.

ZiSH verlost am heutigen Freitag, 21. September, um 15 Uhr zweimal zwei Karten für das Konzert – unter Telefon (05 11) 5 18 18 07.

Von Jeffrey Ji-Peng Li