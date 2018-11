Hannover

Summende E-Gitarren, scheppernde Drums und rauchiger Gesang über den Kampf gegen sich selbst: Ein letztes Mal betritt die Punkrockband Nothington aus San Francisco die Bühne des Béi Chéz Heinz. Nach zwölf Jahren Bandgeschichte und mehreren Zwischenstopps im Kellerclub in Limmer wollen die Bandmitglieder um Frontsänger Jay Northington getrennte Wege gehen – nach einer letzten gemeinsamen Tour. Den Abschied will die Band am morgigen Mittwoch, 14. November, ab 20 Uhr gemeinsam mit ihren Fans im Béi Chéz Heinz, Liepmannstraße 7b, feiern. Der Eintritt kostet 18 Euro.

ZiSH verlost am heutigen Dienstag bis 16 Uhr auf www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Tickets für die Abschiedsshow von Nothington im Béi Chéz Heinz.

Von Nina Hoffmann