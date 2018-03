Die Suche nach dem besten Film

Hannover. Dass sich insbesondere deutsche Kurzfilme im Vergleich zu ihren internationalen Alternativen sehen lassen können, zeigt das Finale des Kurzfilmwettbewerbs „Und bitte!“ im Kino im Künstlerhaus, Sophienstraße 2. Die Filmcrews sind vor Ort und stellen sich den Fragen des Publikums. Nachdem alle Filme gezeigt wurden, stimmt es darüber ab, welcher Film den Wettbewerb gewinnt.

Anschließend gibt es eine Party in der Cumberlandschen Galerie. Wer volljährig ist, kann am 9. März ab 20 Uhr in der Sophienstraße 2 ansehen, was die Filmwelt außerhalb des Kinomainstreams zu bieten hat. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

ZiSH verlost einmal zwei Tickets für das „Und bitte!-Finale bis Dienstag um 15 Uhr auf facebook.de/ZishHAZ.

Von Swantje Schurig