Mit ZiSH zu Ususmango

Usama Elyas, wie der gebürtige Aachener bürgerlich heißt, erzählt in seiner lockeren und sympathischen Art Geschichten und Beobachtungen aus seinem Alltag als Familienvater, schreckt aber auch nicht vor aktuellen politischen Themen zurück. „ungefiltert“ heißt deshalb seine Show, mit der er am Dienstag, 3. April, um 20 Uhr in den Pavillon, Lister Meile 4, kommt. Karten kosten 19, ermäßigt 16 Euro.

jli

Verlosung: ZiSH verlost bis Dienstag, 15 Uhr, zweimal zwei Tickets unter www.facebook.com/ZishHAZ für seinen Auftritt.