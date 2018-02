Mit ZiSH zu The Menzingers

Hannover. Wie eine stolze Erinnerung an alte Zeiten wirkt die melancholische Grundstimmung auf dem neuen Album „After the Party“ der Punkrock-Band The Menzingers. Der sonst typisch wütende und sozialkritische Punkstil der vier Musiker aus Philadelphia bekommt eine leicht wehmütige Note.

Das führt zu teils hymnenartigen Melodien, die jedoch nichts von der lebensfreudigen Haltung der Band verloren haben. The Menzingers spielen am 16. Februar in der 60er-Jahre-Halle der Faust, Zur Bettfedernfabrik 3. Für 25 Euro kann man ab 20 Uhr dabei sein.

ZiSH verlost bis Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr unter www.facebook.com/ZishHAZ dreimal zwei Karten für das Konzert.

Von Swantje Schurig