Mit ZiSH zu Phototaxis

Elektro-Pop und souliger Indie-Rock – die israelische Band Phototaxis hat einen leicht melancholischen, aber klaren Sound. Auf ihrem neuen Album „Neverlander“ singen sie von Schicksalen, die Menschen aus dem Leben reißen. Die Personen, die einem in schweren Zeiten zur Seite stehen, nennen sie Neverlander. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft präsentiert die Band Phototaxis heute Abend zusammen mit der Singer-Songwriterin Noam Bar ab 20 Uhr im Kulturpalast Linden, Deisterstraße 24, der Eintritt kostet 9 Euro. Am Sonnabend spielen Phototaxis in der „Leinehertz Lounge“, Tickets dafür gibt es im Programm des Radiosenders zu gewinnen.

ZiSH verlost bis Freitag um 16 Uhr dreimal zwei Tickets für das Konzert im Kulturpalast unter facebook.com/ZishHAZ.