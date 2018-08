Hannover

Mal spielen sie kalifornischen Surf-Rock, mal mexikanische Folk-Balladen: Die Band Calexico mixt Latin mit amerikanischem Indie-Rock. Der Bandname stammt von einem Dorf an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, und auch die Musiker kommen aus den beiden Ländern. Auf Tour präsentieren sie jetzt ihr aktuelles Album „The Thread That Keeps Us“.

Joey Burns singt über das Ende der Welt und das Zeitalter der Extreme, auch die Songs klingen mit Titeln wie „Dead in the Water“ oder „Bridge to Nowhere“ düster. Darin kritisieren sie etwa das Handeln der US-Regierung an der Grenze zu Mexiko. Am Freitag, 10. August, spielt das Duo Calexico im Capitol, Schwarzer Bär 2. Los geht’s um 20 Uhr, die Karten kosten 37 Euro.

ZiSH verlost zweimal zwei Tickets für das Konzert von Calexico im Capitol. Wer am Mittwoch um 14 Uhr unter (05 11) 5 18 18 07 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von Jeffrey Ji-Peng Li