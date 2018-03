Das sind die Konzerthighlights in Hannover bis Juni

Hannover. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das einzige Eminem-Konzert in Deutschland ausverkauft war. Wer keine Tickets bekommen hat, kann sich aber trotzdem auf ein konzertreiches Jahr in Hannover freuen.

März

Looptroop Rockers: Meterlange Dreads, lässiger Reggae und straighte Hip-Hop-Beats – Looptroop Rockers spielen am 2. März in der Faust.

Sunrise Avenue: Sänger Samu Haber ist für hymnische Popsongs mit seiner Band Sunrise Avenue bekannt. Am 8. März sind die Finnen mit ihrem fünften Album „Heartbreak Century“ in der Tui-Arena.

Woman: Mit flächigen Keyboards und präzisen Elektrobeats kreieren Woman zugänglichen Disco-Pop. Am 13. März macht das Kölner Trio halt im Lux.

Tocotronic: Der Bandname Tocotronic leitet sich von einer japanischen Spielekonsole namens Tricotronic ab, einem Vorgänger des Gameboys. Die Hamburger gelten als eine der wichtigsten deutschen Indie-Bands. Am 14. März spielen sie im Capitol.

Mainfelt: Nach dem Leben auf der Straße soll das Album „Backwards Around the Sun“ von Mainfelt klingen. Der unbekümmerte Folk-Rock aus Südtirol bleibt dabei immer tanzbar. Am 16. März ist Mainfelt im Lux.

Marteria: Kaum einer kombiniert melodische Hooks so gut mit Haltung wie Pop-Hip-Hopper Marteria. Am 20. März ist er in der Swiss-Life-Hall.

Loathe & Holding Absence: Mit düster-halligen Beats und aggressiven Gitarrenriffs klingen Loathe nach surrealer Dystopie. Mit Melodic-Hardcore-Band Holding Absence ist die Band am 18. März in der Faust.

MC Fitti: Der Youtube-Hit „30 Grad“ machte Spaß-Rapper MC Fitti 2012 zum Internetphänomen. Am 21. März ist er im Musikzentrum.

Spaß-Rapper MC Fitti ist am 21. März im Musikzentrum. Quelle: Foto: dpa

Eskimo Callboy: Eskimo Callboy kombinieren aggressives Hardcore-Geschrei mit poppigen Hooklines. Am 22. März ist die Band um Ex-Bachelor David Friedrich im Capitol.

Alle Farben: Mit seinem poppigen Elektro-Swing landet Alle Farben zuverlässig jedes Jahr einen Sommerhit. Auf dem „Der Sonne entgegen“-Festival am 24. März ist er elektronischer Hauptact.

Radio Doria: Im „Tatort“ obduziert er als Professor Bourne Leichen, mit seiner Band Radio Doria macht Jan-Josef Liefers gefühligen Pop. Am 28. März ist er im Theater am Aegi.

April

The Weight & Wolvespirit: The Weight machen unverfälschten Siebzigerjahre-Rock. Am 4. April sind die Österreicher mit der bluesigen Rockband Wolvespirit im Lux.

Casey: Melancholisch, getragen und düster klingt Melodic-Hardcore-Band Casey. Am 2. April spielen die Südwaliser in der Faust.

B-Tight: B-Tight ist einer der wenigen, die der Aggro-Berlin-Linie fernab von jeder Political Correctness treu bleiben. Am 5. April ist er im Lux.

Anna Depenbusch: In gefühligen, akustischen Chansons erzählt Anna Depenbusch mit ihrer vollmundigen Stimme Geschichten aus dem Alltag – am 5. April im Pavillon.

Estikay: „Auf Entspannt“ heißt sein neues Album und genauso klingt Estikay auch: Mit seinem poppigen Hip-Hop ist der 25-Jährige am 7. April im Musikzentrum.

Fil Bo Riva: Souliger Singer-Songwriter-Pop, verwuschelte Locken und Reibeisenstimme: Am 10. April spielt Fil Bo Riva im Musikzentrum.

Pristine: Bluesigen Hardrock aus Norwegen machen Pristine. Am 12. April steht die Band auf der Faust-Bühne.

Jennifer Rostock: Kraftvolle Bässe und treibende E-Gitarren – ein Konzert von Jennifer Rostock ist laut und energisch. Dazu kritisiert Frontfrau Jennifer Weist Sexismus. Am 13. April ist die Band in der Swiss-Life-Hall.

Am 13. April ist Jennifer Rostock in der Swiss-Life-Hall. Quelle: Foto: Wilde

Justin Nozuka: Seitdem er zwölf Jahre alt ist, schreibt Justin Nozuka schon Songs. Am 15. April ist der kanadische Singer-Songwriter im Chéz Heinz.

Gogo Penguin: Elektronische Musik mit akustischem Sound macht das amerikanische Trio Gogo Penguin. Am 15. April spielt die Band im Capitol.

Mo Kenney: Mit einem unaufgeregten Singer-Songwriter-Pop ist Mo Kenney am 16. April im Lux.

Kensington: Vor über 80 000 Menschen spielte die niederländische Rockband Kensington schon. Am 17. April ist sie im Musikzentrum.

Pale Grey: Am 18. April spielt der frühere Festival-Geheimtipp Pale Grey poppigen Indie-Folk im Heinz.

5K HD: Ein bisschen Dubstep, ein bisschen minimalistischen Jazz – die Band 5K HD spielt am 18. April in der Faust.

Black River Delta: Düster-dreckigen Blues-Rock spielt Black River Delta am 19. April in der Faust.

Curse: Für Hip-Hop mit tiefsinnigen, deutschen Texten ist Rapper Curse bekannt. Am 20. April ist er im Musikzentrum.

Comeback Kid: Mit ihrem aggressiven Hardcore-Punk sind Comeback Kid am 25. April in der Faust.

Attila: Düster-dunklen Deathcore macht Attila im Musikzentrum am 25. April.

Das Paradies: Mit ihrem flockigen Pop sind Das Paradies am 26. April in der Faust.

Itchy: Rotzigen Punk-Rock hat Itchy schon gemacht, als sie noch eine Schülerband im beschaulichen Eislingen waren. Am 27. April ist die Band im Musikzentrum.

Mai

Carnival Youth: Lässigen Indie-Pop machen die drei Letten von Carnival Youth. Am 5. Mai sind sie im Chéz Heinz.

Daniel Wirtz: Wenn Daniel Wirtz mit rauer Stimme zu dröhnenden Gitarren singt, klingt er sehr wütend – beim Akustik-Set dann wieder sanft. Am 6. Mai ist er im Capitol.

Daniel Wirtz ist am 6. Mai im Capitol. Quelle: Foto: Schaarschmidt

Montreal: Montreals melodischer Pop-Rock klingt immer etwas wütend – auch wenn eine durchgemachte Nacht besungen wird. Am 18. Mai im Musikzentrum.

Mrs. Nina Chartier: Für die Rapperin sind Hass und Intoleranz unvereinbar. Am 19. Mai ist sie im Lux.

Dylyn: Mit ihrem getragenen Elektro-Pop ist Dylyn am 21. Mai im Lux.

NDR 2 Plaza und NJOY Starshow: Hochkaräter wie Macklemore und James Blunt spielen am 25. und 26. Mai auf der Expo-Plaza ein Konzert.

Jimmy Eat World: Die Band hat den Post-Hardcore entscheidend mitgeprägt. Am 30. Mai ist Jimmy Eat World im Capitol.

Juni

Die Toten Hosen: Die rockigen Gitarrenriffs mit deutschen Texten der „Hosen“ prägen seit den 1980er- Jahren die deutsche Musiklandschaft. Am 1. Juni spielt die Band auf der Expo-Plaza.

Iron Maiden: Die Metal-Oldies von Iron Maiden spielen am 10. Juni auf der Expo-Plaza.

Stone Sour: Brachialen US-Rock machen Stone Sour. Am 11. Juni ist die Band in der Swiss Life Hall.

Von Emma Schell, Sarah Franke und Kira von der Brelie