Diese Dinge tut man nur, um seine Schwiegereltern zu beeindrucken

Hannover.

Mathe statt knutschen

Im Gegensatz zu meinem ersten Freund war ich ein Streber. Mit mir konnte man immer rechnen: Eine Hausaufgabe nicht zu erledigen wäre mir nie in den Sinn gekommen. Er dagegen nahm es mit der Schule nicht so genau und konnte vielleicht gerade deshalb mit dem Satz des Pythagoras und dem Lösen von Gleichungen wenig anfangen. Mathe ist schließlich ein Lernfach – und war eines meiner liebsten.

Als wir eines Tages am Mittagstisch mit seiner Mutter Nudelauflauf in uns hineinschaufelten, beklagte sie sich über die Mathenoten ihres Sohnes und wie es im kommenden Schuljahr weitergehen solle. „Ich bin doch gut in Mathe und kann ihm helfen“, schlug ich euphorisch vor. Schließlich lag mir nicht nur mein Freund, sondern auch seine Bildung am Herzen. Er dagegen starrte bedröppelt auf seinen Teller. Die Vorstellung, sich von mir belehren zu lassen, statt zu knutschen, gefiel ihm offensichtlich überhaupt nicht.

Während er mit der Gabel Nudeln auf seinem Teller hin- und herschob, planten seine Mutter und ich eifrig die kommenden Nachhilfestunden. Aber die Gleichung ging nicht auf. Wenn mein Freund und ich über die Schule sprachen, murmelte er vor sich hin und ließ das Thema schnell fallen – so kapierte ich irgendwann auch, dass ich mit der Nachhilfe-Idee in ein Fettnäpfchen getreten war. Wer will sich schon von Mutter und Freundin gleichzeitig Vorschriften machen lassen?

Zu Nachhilfestunden ist es nie gekommen. Ein paar Wochen nach den Sommerferien trennten wir uns – lange vor der Klausurenphase.

Ein haariger Feind

Ich hasse Katzen. Tieren jeglicher Art kann ich einfach nichts abgewinnen. Ihre bloße Anwesenheit finde ich regelrecht unangenehm. Die Eltern meines damaligen Freundes waren da ganz anderer Meinung – sie hielten ihre beiden Stubentiger für das Größte. Und das ließen sie mich auch immer wieder aufs Neue wissen.

Bei jeder Begegnung erzählten sie mir stolz, was ihre zwei Augensterne zuletzt getan oder gelassen hatten, während ich versuchte, unauffällig die Katzenhaare von meinen Klamotten zu entfernen. Den Katzen war meine Abneigung egal: Sie ließen sich sobald ich mich hinsetzte auf mir nieder. Auch bei gemeinsamen Spieleabenden waren die Katzen natürlich Thema. So konnte es schonmal vorkommen, dass immer wieder falsche Karten auf den Tisch gelegt wurden, weil es wichtiger war, durchs Fenster zu beobachten, was die Katzen von dem neuen Vogelhaus im Garten halten.

Aber wie soll man seinen Schwiegereltern in die strahlenden Gesichter sagen, dass einen die abgöttisch geliebten Miezen überhaupt nicht interessieren? Also ertrug ich die, ach so lustigen, Geschichten über die kleinen Racker still und lächelnd. Machmal konnte ich mir sogar ein paar zustimmende Worte abringen. Ich wollte ja schließlich nicht den Anschein erwecken, dass ich die beiden Katzen nicht genauso sehr mag wie den Rest der Familie.

Dass ich irgendwann anfing, mir bei jedem Besuch ein Extra-Paar Socken anzuziehen, für den Fall, doch mal in eins der überall herumliegenden Leckerlis zu treten, scheint niemandem aufgefallen zu sein. Mit der Trennung endete dann auch endlich die Katzenzeit. Zum Glück!

Aufgezeichnet von Lara Malin Schwarz

Buch statt Sauna

Sauna – das bedeutet Schwitzen, Hitze und Nacktheit. Gestört hat mich daran bisher rein gar nichts. Ich hab eigentlich kein Problem damit, auch mal mit Freunden oder meiner Familie in der Sauna zu entspannen. Bis zu dem Moment, als meine Schwiegereltern in spe vorschlugen, mal in die Sauna zu gehen.

Ich hatte ohne zu zögern Ja gesagt, als sie mich fragten, ob ich mit in den Familienskiurlaub kommen möchte. Schließlich hatte ich meinen Freund und seine Eltern beim Skifahren in den Alpen kennengelernt. Und Zeit mit der Familie bei entspannten Spieleabenden oder Abendessen zu verbringen ist immer lustig und wir verstehen uns sehr gut. Schon auf der Hinfahrt im Auto wurde mir vorgeschwärmt von dem tollen Skigebiet, dem gemütlichen Hotel und … der Sauna. Das stellte ich mir schon ein wenig unangenehm vor. Weder wollte ich selbst von den Eltern meines Freundes in aller Blöße gesehen werden, noch wollte ich sie so vor Augen haben.

Nach einem kalten Tag auf der Piste war es so weit: Mein Freund und seine Familie wollten sich gemeinsam in der Sauna aufwärmen. Ich druckste herum und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Schließlich war es der erste gemeinsame Urlaub und ich wollte ihnen nicht das Gefühl geben, dass es mir nicht gefällt.

Nach einer heißen Dusche verkroch mich aber lieber mit meinem Buch im Bett. Verdächtig fand das aber zum Glück keiner: Von einem spannenden Buch lockt mich bekanntermaßen so schnell nichts weg – vor allem nicht die Aussicht nackt mit der Familie meines Freundes auf engstem Raum zu schwitzen.

Das beste Rezept

Die Küchenuhr piept. Mit Topflappen ausgerüstet hieve ich einen großen, saftigen Braten aus dem Ofen und platziere ihn auf dem Tisch zwischen Rotkraut und Klößen. Eltern, Geschwister, Oma – alle starren hungrig auf das große Stück Fleisch.

Doch die Familie, für die ich gerade einige Stunden in der Küche geschwitzt habe, ist gar nicht meine. Nein, derart ins Zeug gelegt habe ich mich mit 16 Jahren für meinen damaligen Freund und die Schwiegereltern in spe. Und das nicht nur einmal: Fast jeden Sonntag kochte ich ein regelrechtes Festmahl deutscher Hausmannskost – Rouladen, Kartoffelgratin, alles, was Omas Rezeptbuch eben so hergab. Die vier kleinen Brüder meines Freundes durften sich außerdem regelmäßig über knallbunte Muffins und Cupcakes mit Schaumkuss-Minions und Star-Wars-Verzierung freuen.

Meine Schwiegermama in spe war keine begeisterte Köchin, und so waren meine Küchenorgien für alle eine willkommene Abwechslung zu Fertiggerichten und Backmischungsmarmorkuchen. Ganz uneigennützig handelte ich nicht: Ich wollte unbedingt kochen und backen üben, während meine eigene Mutter keine Lust darauf hatte, dass ich ständig unsere Küche verwüste.

Auch die Begeisterung der Bekochten war ein großer Ansporn. Schnell hatte ich mich in die Herzen der Verwandten gekocht, stieg sogar zur Lieblingsschwiegertochter auf. Mein Rezept für den Umgang mit den Schwiegereltern: Liebe geht durch den Magen. Johanna Stein

Von ZiSH