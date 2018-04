Diese Typen nerven in jeder Abi-Klausur

Wie immer auf den letzten Drücker

Hannover. Er kommt drei Minuten nach Prüfungsbeginn zur Tür herein: Der Verplante hat die Bahn verpasst, und sein Fahrrad hat schon seit Wochen einen platten Reifen. Mitschüler und Lehrer kennen diese Masche schon seit Jahren. Warum sollte es am Tag der ersten Abi-Klausur anders sein? Es geht ja auch nur um den Schulabschluss.

Doch es kommt noch dicker: Er hat keinen brauchbaren Stift („Ich dachte, die werden vom Kultusministerium gestellt“) am Start, und dann merkt er auch noch, dass die Batterien des dringend benötigten Taschenrechners leer sind. Und nun? Aus den Tiefen ihrer Taschen kramen seine Mitschüler seufzend das Benötigte: Tintenkiller, Textmarker, Wasservorrat.

Ihr guter Wille wird dann auch noch auf eine harte Probe gestellt, als mitten in der Klausur sein Handy klingelt. Dass das Gerät vor der Klausur zwingend beim Lehrer abgegeben werden sollte, hat er jedoch nicht mitbekommen – der Verplante war schließlich mal wieder zu spät.

Und was hast du so?

Erleichtert verlassen alle nach der Klausur die Schule. Man möchte sämtliche Inhalte der letzten 220 Minuten vergessen. Über das Fach Biologie im Allgemeinen, Polymerase-Kettenreaktion im Speziellen will jetzt eigentlich niemand reden. Die Vergleicherin kann allerdings nicht widerstehen. Sie muss am besten jetzt schon wissen, ob sie die knifflige Aufgabe 4, oder die Teilaufgabe aus Aufgabe 2 richtig beantwortet hat. Sie will so schnell wie möglich wissen, wie gut sie war.

Ihr Plan: Jeden, der die Klausur geschrieben hat, ausfindig machen und ausquetschen. „Was hast du bei 1a?“oder „Wie fandest du den Wahlteil 2?”. Durch die ätzende Fragerei verunsichert die Vergleicherin ihre Mitschüler. Es kommt zu nervenaufreibenden Diskussionen über die richtige Lösung. Natürlich gibt sie nicht auf, ihren Weg als den einzig wahren anzupreisen. Und so haben ihre Mitschüler bald das Gefühl, die Klausur nocheinmal durchzudiskutieren. Das wollte nach der sechstündigen Arbeit eigentlich niemand.

Bloß nicht ablenken lassen

Nervös rutscht er auf seinem Stuhl hin und her. Auf Toilette muss der Empfindliche nicht, dort war er vor der Prüfung schon insgesamt dreimal. Aber sicher ist sicher. Die Mitschüler nervt er mit diffuser Vorangst: „Ich weiß nicht mal, wie ich eine Kurvendiskussion schreiben soll.“ Während der Prüfung ist er von der ersten Sekunde an in Zeitnot. In den sechs Stunden der Klausur setzt er den Stift niemals ab. Wer ihn stört, kriegt Ärger. Sein Erzfeind ist deshalb der Laute, den er mit einem bösen „Schht“ angeht, sobald ein Geräusch durch seine Ohrstöpsel dringt.

Alle Fenster müssen für den Empfindlichen geschlossen werden, schließlich zwitschern draußen die Vögel. Ginge es nach ihm, müsste eigentlich auch die Uhr abgenommen werden, denn das Geticke macht ihn wahnsinnig. Auch noch nach der Abgabe nervt der Empfindliche weiter: Trotz seines „total schlechten Gefühls“ sahnt er am Ende doch noch amtliche 11 Punkte ab – und tut seine Erleichterung nur zu gern kund.

Lass das mal die Mama machen

Zur Prüfung erscheint Mamis Liebling mitsamt eines Lunchpakets, mit dem man einen ganzen Jahrgang verköstigen könnte. Außerdem ist er überpünktlich – was bei ihm kein Kunststück ist. Schließlich wurde er mit dem Elterntaxi direkt vor den Schultoren abgeladen. Nachdem sich seine Mami aufgeregt im Foyer verabschiedet hat, inspiziert er im Klassenraum die Essensvorräte: Brote mit Leberwurst, altem Gouda, Ei. Außerdem gibt’s literweise Energydrinks und frisch aufgebrühten Kaffee. Binnen kürzester Zeit hängt eine Dunstglocke der Nahrungsmittel im Raum.

Beim Versuch, die anwesenden Lehrer für sich einzunehmen, bietet Mamis Liebling ihnen mit Haifischgrinsen etwas von seinem riesigen Essensvorrat an. Seine Mitschüler können sich die Häme nicht verkneifen, als die Angesprochenen dankend ablehnen. Als Mamis Augenstern nach überstandener Prüfung abgeholt wird, fragen sich die Mitschüler: Wie soll dieser Mensch bloß einmal alleine zurechtkommen?

Ordnung muss sein

Drei gespitzte Bleistifte liegen akkurat aufgereiht neben dem 30-Zentimeter-Lineal, an das sich Radiergummi, Kugelschreiber, Füller und Textmarker in einer regenbogenfarbigen Auswahl reihen. Der Perfekte überlässt im Abitur nichts dem Zufall, hier geht es schließlich um seine Zukunft. Für die Schusseligkeit des Verplanten hat er wenig bis gar kein Verständnis: Es kann doch nicht so schwer sein, sich vorzubreiten, verdammte Axt!

Nach dem ersten Lesen der Klausuraufgaben überschlägt er im Kopf, wie viel Zeit er für welche Aufgabe in Relation zur Punktegewichtung hat – und legt dann los. Besonders herausragende Noten schreibt der Perfekte nicht zwangsläufig. Doch er holt durch seine Vorbereitung und Zeitplanung das beste Ergebnis heraus. Deswegen besitzt er im Jahrgang nicht nur Respekt, sondern auch die Planungshoheit über sämtliche Partys und den Abi-Ball. So rechnet er nach der Abgabe der Klausur noch einmal fix die Einnahmen der letzten Kuchenback-Aktion durch und setzt sich anschließend an seine Rede als Schülersprecher.

Schummeln will gelernt sein

Auf der Toilette heimlich Spicker verstecken oder kleine Zettelchen in den Kugelschreiber friemeln? Das ist für den Superspicker nur Kreisliganiveau. Schon in der achten Klasse konnte er ganze Vokabellisten auf einen winzigen Fetzen Papier kritzeln.

Mittlerweile erfindet er die ausgeklügeltsten Methoden zum Spicken. Unter dem großen Pflaster steht eine komplizierte chemische Formel, die Innenseite des Glasflaschenetiketts ist mit Lösungen beschriftet, und die Ladung Schokobons in seiner Tüte ist durchnummeriert. Damit er die Reihenfolge der Ableitung, die in den einzelnen Verpackungen geschrieben steht, nicht durcheinanderbringt.

Seine Tricks und Tipps teilt der Superspicker großzügig mit seinen Mitschülern und findet für jeden die richtige Spickart. Ganz geheim halten will er sie einfach nicht. Dafür reicht ihm eine gute Note nicht – der Ruhm für seine Fähigkeiten ist ihr mindestens genauso wichtig. Ein Restrisiko ist natürlich immer dabei – aber ohne den Nervenkitzel macht ihm das Abitur auch nicht so viel Spaß.

Laut gedacht

Krachend beißt er in sein Käsebrötchen. Seufzend lehnt sich der Laute in seinem quietschenden Stuhl zurück und tappt mit dem Fuß auf den Boden. Die Geräuschkulisse, die er schafft, dringt sogar durch die Ohrstöpsel des Empfindlichen. Genervte Blicke kontert er mit einem unschuldigen Grinsen. Die Klausuraufgaben liest er sich erst flüsternd, dann halblaut murmelnd vor. Während er anschließend das Volumen eines Schwimmbeckens ausrechnet, kommentiert er seinen Fortschritt mit „Puh“, „Düp Düp Düp“ und „Achsoooo!“. Immerhin wissen seine Mitschüler dadurch, wann der Laute endlich fertig ist.

„Das war jetzt total easy!“

„Wie, das hast du nicht geschrieben?“, sagt die Angeberin nach der Klausur mit vorgetäuschter Besorgnis. Ihre diabolische Freude versteckt sie hinter gespielter Sorge. Sie liebt es, andere zu verunsichern und ihnen das Abschlussbierchen nach den Klausurtagen madig zu reden. Dass sie dabei nicht immer recht hat und meistens Qualität mit Quantität verwechselt, ist ihr egal. Und so prahlt die Angeberin mit ihren Seitenzahlen und dem Lektüreschlüssel, aus dem sie die „grundlegendsten Interpretationsansätze“ auswendig gelernt hat – alles Weitere war dann ja „total easy zu erschließen“.

