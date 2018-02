Und wie war dein erstes Semester?

Wo ist der verdammte Hörsaal? Was ist das akademische Viertel? Und wie lerne ich coole Kommilitonen kennen? Das erste Semester an der Uni ist ein Hürdenlauf aus unauffindbaren Seminarräumen und peinlichen Kennenlernversuchen. Rund 3900 Erstsemester haben im vergangenen Wintersemester an der Uni angefangen – da den Überblick zu behalten ist mitunter ganz schön schwierig. Wer nicht schon bei der Ersti-Rallye Kontakte geknüpft hat, sitzt in den ersten Seminarstunden noch etwas verloren in der letzten Reihe, während sich andere über das spaßige Wochenende unterhalten.

Als Ersti verbringt man seine Tage erst mal damit, rauszufinden, welches Mensaessen genießbar ist, und hetzt von einem Campus zum anderen – weil Gebäude 1211 doch nicht wie vermutet beim Welfenschloss, sondern beim Conti-Campus ist. Zum Glück lernt man gerade auf diesen Wegen Kommilitonen kennen, denen es ähnlich geht – und das nächste Mal findet man nicht nur den Seminarraum, sondern hat auch gleich einen Sitznachbarn.

Mit Süßem durch die Ersti-Rallye

Gewusst wie! Bei der Erstsemester-Rallye durch die Uni kam Jasmin Krüger (19) auf die Idee, die anderen Mathestudenten einfach mit Süßigkeiten zu bestechen, um die richtigen Antworten zu bekommen. „Ich war echt gespannt, wie die erste Woche wohl werden wird. Am Ende war ich wirklich begeistert von der Organisation und habe schnell neue Leute kennengelernt.“

Alisa Walenziak

Ton aus beim Videostreamen

Hinterher ist man immer schlauer. „Wir hatten abends um 18 Uhr noch eine Mathevorlesung. Irgendwann gegen Ende holte ich mein Handy raus. Dass ich vergessen hatte, meinen Ton auszustellen, merkte ich leider erst, als in voller Lautstärke ein Video abgespielt wurde.“ Ob die Dozentin den kleinen Ausrutscher bemerkt hat, weiß Can Kurowski (18) nicht genau. Seine Kommilitonen hatten aber auf jeden Fall ihren Spaß.

Alisa Walenziak

Gefährliche Fahrradwege

​Dass sich das Leben in der Landeshauptstadt von dem auf dem Dorf unterscheidet, musste Henning Schuhmacher (19) gleich in seiner ersten Woche als Geografiestudent am eigenen Leib erfahren. Während einer Stadtrallye wurde er beim Überqueren der Straße fast von einer Fahrradfahrerin angefahren. Die Frau sah es zum Glück gelassen und meinte nur lachend: „Keine Sorge, ich bremse auf für Erstis!“ Seitdem schaut er lieber einmal öfter, bevor er die Straßenseite wechselt.

Alisa Walenziak

Ohne Mami kein Bibliotheksausweis

Wer schon nach zwölf Jahren Schule Abitur macht, ist an der Uni oft noch minderjährig – und das ist nicht immer einfach. Keine Volljährigkeit bedeutet eben auch eingeschränkte Freiheit: Mama und Papa müssen den Mietvertrag in der neuen WG unterschreiben, arbeiten nach 20 Uhr ist nicht und den Club müssen sie spätestens um Mitternacht verlassen. Die 17-jährige Jule Schatkowski merkte das am eigenen Leib: „Ich konnte noch nicht einmal meinen Bibliotheksausweis alleine abholen. Da musste auch noch meine Mama mitkommen“, erzählt sie.

Sophie Richter

Standort-App hilft bei der Hörsaal-Suche

Wer frisch von der Schule kommt, für den kann das UniGelände manchmal unüberschaubar wirken. Wie soll man da alle Räume finden? Und wo ist überhaupt das richtige Gebäude? Auch Niklas von Sprechelsen ging das so. „Zum Glück gibt es den Geländeplan der Uni auch im Internet“, sagt der Geschichts- und Politikstudent. Nachdem er herausgefunden hatte, wo das Seminar stattfand, ließ er sich mit der Standort-App dorthin lotsen.

Maximilian Hett

Cola-Flecken im Bib-Buch

Wie schnell Missgeschicke passieren, musste Kerstin Hockemeyer (22) direkt feststellen, als sie zum ersten Mal Bücher aus der Bibliothek auslieh. Die Soziale-Arbeit-Studentin kippte ein ganzes Glas Cola auf die weißen Seiten. Bei der Buchrückgabe hatte sie extra viel Geld dabei, um den Schaden zu begleichen. Aber Glück gehabt: Es war nur ein kleiner Fleck zurückgeblieben, und die Seiten waren nicht gewellt. „So was muss ein Bib-Buch aushalten“, meinte die Bibliothekarin nur.

Alisa Walenziak

Was tun, wenn’s hakt?

Damit haben Erstsemester zu kämpfen: Lernstress, Angst, das falsche zu studieren, und Freunde finden.

Was mache ich, wenn ich mit den vielen Klausuren und Hausarbeiten überfordert bin? Das häufigste Ersti-Problem ist Stress: Zu viele Aufgaben in zu wenig Zeit führen zu einem „UniSchock“. Um den zu umgehen, ist es wichtig, Pausen einzulegen, sagt Diplom-Psychologe Daniel Eckmann von der Psychologisch-Therapeutischen Beratung der LeibnizUni. Keine Pausen machen langfristig krank: Schlafstörungen können die Folge sein.

Was mache ich, wenn ich merke, das Studium oder mein Studiengang passt doch nicht zu mir? Den richtigen Studiengang auszuwählen ist einfach schwer. Direkt nach der Schule sollen die Jugendlichen entscheiden, was sie für den Rest ihres Lebens machen. Stattdessen rät Eckmann den Erstis, den Uni-Start als Experiment zu sehen: „Das ist wie in einem Restaurant. Bevor man’s nicht probiert, weiß man nicht sicher, ob es passt.“

Ich fange bald an zu studieren und habe Angst, keinen Anschluss zu finden. Wie gehe ich damit um? Jeder zweite Student der LeibnizUni kommt, laut dem Studentenwerk, nicht aus Hannover. Zum Studienstart heißt es also: neue Freunde finden. Die Angst, abgelehnt zu werden, begleite vor allem die, die früher Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben, sagt Eckmann. „Die Schule ist zu klein, um sich aus dem Weg zu gehen. An der Uni kann man sich seine Freunde aussuchen und die Gruppe wechseln, wenn man merkt, es passt doch nicht.“ sor

Die Psychologisch-Therapeutische Beratung berät Studierende der Hochschulen in der Vorlesungszeit wochentags zwischen 10 und 12 Uhr, Montag bis Donnerstag 14 bis 16 Uhr bei psychosozialen Problemen, auch unter Telefon: (05 11)-623799. Mehr Infos: www.ptb.uni-hannover.de.