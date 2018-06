Hannover

Wie arbeitet eine Zeitungsredaktion? Wie sieht es hinter den Kulissen eines TV-Studios aus? Und wie macht man Face­book und Google zum Beruf? Antworten auf diese Fragen gibt die „Madsack Medienwoche“. Schüler der zehnten Klasse, die später etwas mit Medien machen möchten, können sich ab sofort für den exklusiven Gratis-Workshop in den Ferien bewerben. Vom 2. bis 6. Juli gibt es von 9 bis 15 Uhr Programm im Pressehaus in Kirch­rode. Experten der Madsack Mediengruppe zeigen, wie spannend und vielfältig die Berufe in der Medienbranche sind: Bei Workshops mit der HAZ, der TV-Produktionsfirma TVN, Kundenverstehern und IT-Profis bekommen die Teilnehmer einzigartige Einblicke – und erfahren, welche Berufe ihnen mit Real­schulabschluss oder Abi offenstehen.

Schreibe uns, warum du dabei sein willst! Bewerben: Alle Infos gibt’s auf madsack.de/medienwoche.

Von ZiSH