Hier spielen Hannovers Beerpong-Profis

Hannover. Mit dem Rücken steht eine Kontrahentin zu ihrem Ziel, einem roten Plastikbecher. Gekonnt wirft sie den Tischtennisball schließlich über ihre Schulter – und er landet tatsächlich im mit Bier gefüllten Ziel. Irre. Ihr Meisterwurf wird von den Umstehenden unter großem Gejohle gefeiert, ihre Gegner müssen ihre mit Bier gefüllten Behältnisse leeren.

Wenn man nur zuschaut, sieht Beerpong mit seinen Regeln wirklich recht einfach aus. Es erinnert an eine Mischung aus Tischtennis und Dart: Je zwei Spieler stehen sich an einem Tisch gegenüber, den Tischtennisball müssen sie in den roten Becher werfen. Bei einem Treffer muss der Gegner trinken. Die Manschaft, die zuerst kein Bier mehr hat, verliert. So ungefähr ist das Regelwerk an der Hanomacke auf dem Uni-Gelände am Königsworther Platz, kann jedoch variieren. Etwa alle zwei bis vier Wochen wird an der Uni ein Beerpong-Turnier ausgespielt.

Etliche Seiten an Regeln für ein Trinkspiel? Das hatte ich mich ein paar Stunden zuvor gefragt, als ich durch die Facebook-Veranstaltung scrollte. Das Regelwerk las ich nicht. Beerpong wurde in den Sechzigerjahren an amerikanischen Colleges erfunden. Längst wird es auch in Deutschland gespielt.

In der Hanomacke kann jeder gegen eine sogenannte „Spaßgebühr“ von 5 Euro mitmachen. 64 Teams treten an diesem Abend in acht Gruppen gegeneinander an – Neueinsteiger genauso wie eingespielte Mannschaften, die regelmäßig am Turnier teilnehmen. Nach nur einem Tag war die Veranstaltung ausgebucht.

Schummeln funktioniert nicht

Ich bilde an diesem Abend mit Kevin eine Mannschaft. Welcher Art Gegner wir gegenüberstehen, wird mir klar, als einer unserer Kontrahenten mit zusammengekniffenen Augen und einer seltsamen Armbewegung den Ball präzise in einen unserer Becher wirft. Meine ersten drei Würfe segeln hingegen fast hinter die Theke. Dass ich mit meinem mageren Wurftalent kein ebenbürtiger Gegner bin, ist ihm ziemlich egal: „Du musst dich hinter die weiße Linie stellen.“ Bedröppelt schaue ich nach unten. Die hatte ich noch gar nicht bemerkt und bin übergetreten. Die Regeln werden hier scheinbar knallhart durchgezogen. Vielleicht hätte ich mich doch intensiver mit dem Regelwerk beschäftigen sollen: Dort ist von den Wurfarten über das Bewertungssystem bis zu Ablenkungsmanövern alles festgelegt.

So ist es beispielsweise strengstens verboten, einen Luftstoß zu erzeugen, „um die Fluglinie des Balles zu beeinflussen“. Okay, schummeln geht hier also nicht, denke ich. Dann muss ich wohl auf meine Zielsicherheit setzen.

Erasmus als Ursprung

„Wir sagen immer, dass die Trefferquote bei drei Bier am höchsten ist. Und dann heißt es: Pegel halten“, erzählen Francesco (25) und Fred (26). Die beiden ehemaligen Studenten organisieren das Spaß-Turnier seit 2012. Ursprünglich wurde es ins Leben gerufen, um Erasmus-Studenten zu integrieren und ihnen neue Leute vorzustellen. Mittlerweile ist der Kontakt zu den Erasmus-Studenten von damals abgebrochen – doch der Grundcharakter ist geblieben. Schon in der ersten halben Stunde lernen Kevin und ich extrem viele neue Leute kennen. Das liegt auch an der Organisation der Gruppenspiele: Wir wurden zwar in Gruppen eingeteilt, doch müssen wir unsere Gegner finden, Partien selbst organisieren und warten, bis ein Spieltisch frei ist.

Mehr als nur ein Trinkspiel

Für Fred und Francesco ist Beerpong mehr als ein Trinkspiel. Die beiden nehmen regelmäßig an Turnieren in ganz Europa teil – bei der deutschen Meisterschaft in Stuttgart kamen sie sogar unter die Top 40 von 200 Teams. „Qualifizieren muss man sich für diese Turniere nicht, jeder kann mitmachen“, erzählt Francesco. Dennoch steht dort der Wettkampfcharakter im Vordergrund.

In der Hanomacke gibt es jedoch keine überehrgeizigen Spieler. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass alle wie in einer großen Gemeinschaft miteinander spielen. Einen Preis gibt es trotzdem: Ein Wanderpokal, der beim nächsten Turnier weitergereicht wird. An der Wurftechnik und Trefferquote kann man erkennen, wer öfters mitmacht: Die Profis treffen etwa bei jedem dritten Wurf. Bei mir kommen ungefähr sieben Würfe auf einen Treffer. So einfach, wie es aussieht, ist Beerpong leider nicht. Hinzu kommt, dass der Alkohol nach einer Weile Wirkung zeigt. Immerhin: Kevin und ich gewinnen die nächste Partie trotzdem.

Doch der Erfolg hält nicht lange an, und gegen 23 Uhr wird es alkoholbedingt etwas chaotisch in der Hanomacke: Kevin und ich verlieren ein Spiel, und ich verliere Kevin im Gewusel – weg ist er. Egal: Mit Nils und York, die ich bei einem Spiel kennengelert habe, fachsimple ich über die richtige Wurftechnik. So geht es inzwischen scheinbar vielen hier: Beerpong ist zweitrangig, das Bier schmeckt auch ohne Wettkampf und Gesprächsthemen haben die meisten auch.

Zum letzten Spiel taucht Kevin wieder auf: „Joa, wollen wir noch mal?“ Ich greife nach den Bällen, was gar nicht mehr so einfach ist. Aufgeben wie andere, die inzwischen vier statt zwei Bälle sehen, wollen wir nicht. Prompt gewinnen wir das Spiel. Um halb 3 ist das Turnier vorbei. „Man darf natürlich auch mit Wasser oder Radler spielen“, hatte Francesco vor dem Turnier gesagt. Auch keine schlechte Idee.