„Dann bin ich wohl eine Bitch“

Hannover. Laurie Penny studierte Literaturwissenschaft in Oxford und Harvard. Sie arbeitet als Autorin und Journalistin. Sie schreibt unter anderem für das Lifestyle-Magazin „Vice“ und die britische Tageszeitung „The Guardian“. Außerdem hat sie eine Kolumne bei der britischen Wochenzeitung „New Statesman“. Zu ihren Themen zählen Politik, digitale Kultur und Feminismus. Die 31-Jährige bezeichnet sich als Nerd und Aktivistin. Sie lebt in London. Neben „Bitch Doktrin“ wurden noch drei weitere Bücher von Penny in deutscher Sprache veröffentlicht: „Fleischmarkt. Weibliche Körper im Kapitalismus“ (2012), „Unsagbare Dinge. Sex, Lügen und Revolution“ (2015) und „Babys machen und andere Storys“ (2016).

Hey Laurie, dein Buch heißt „Bitch Doktrin“. Bitch ist eine Beleidigung und bedeutet so viel wie Schlampe. Warum hast du diesen Titel gewählt?

Ich mag, wie das Wort klingt, sich in meinem Mund anfühlt und wie konfrontierend es ist. Das zeigt dem Leser, dass es kein besonders sanftmütiges Buch ist, das sich Mühe gibt, allen ein gutes Gefühl zu Genderthemen zu geben. Auch solche Bücher gibt es und ich finde sie genauso wichtig. Aber mein Buch ist ein bisschen mehr Punk, denke ich. Es ist ein bisschen wütender.

Denkst du, Frauen müssen lernen, im Alltag mehr „bitchy“ und wütender zu sein?

Ich denke, Frauen sollen verdammt noch mal genau so sein, wie sie wollen (lacht). In meinem persönlichen Feminismus beschäftige ich mich nicht damit, zu verändern, wie Frauen sind. Ich will, dass es mehr Möglichkeiten für sie gibt. Ein Grund, warum ich mein Buch „Bitch Doktrin“ genannt habe, ist auch, dass ich immer wieder so bezeichnet wurde wegen der Themen, für die ich mich einsetze. Aber in meinem Privatleben bin ich sehr sanftmütig und spreche leise. Manchmal passiert es, dass Menschen, die Texte von mir gelesen haben, mich dann in echt treffen und sagen: „Oh, du bist ja so nett! Ich dachte, du bist voll die Bitch.“

Wie findest du das?

Wenn das Wort bedeutet, dass jemand an Gleichberechtigung glaubt und für seinen Platz in der Welt kämpft, dann bin ich wohl eine Bitch. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig es braucht, damit Menschen eine Frau als Bitch beleidigen. Für viele Frauen wäre es nützlich, wenn sie sich weniger Sorgen darüber machen würden, wie andere sie nennen oder beschimpfen.

„Bitch Doktrin“: Gleichberechtigung ist keine Bevorzugung Wer über Feminismus schreibt, kriegt oft rüde Beleidigungen zu hören. Das passierte auch Laurie Penny. Als Bitch, also als Schlampe, wird sie wegen ihrer Äußerungen häufig bezeichnet. Statt sich davon einschüchtern zu lassen, machte Penny sich den Begriff zu eigen und nannte kurzerhand ihre feministische Essay-Sammlung „Bitch Doktrin“. Mit ihren intellektuell scharfsinnigen und dabei kurzweiligen Texten ist die Britin zu einer Ikone des jungen Feminismus geworden. Das Patriarchat, also eine privilegierte Stellung von Männern in der Gesellschaft, ist strukturell noch immer nicht ganz überwunden, schreibt Penny. Ihre Forderungen nach Gleichberechtigung für alle Menschen formuliert sie klar, ohne dabei ins Polemische abzudriften. In „Bitch Doktrin“ geht es aber um mehr als um das Verhältnis zwischen Mann und Frau, Geschlechterrollen und Hasskommentare. Die Britin kritisiert den Kapitalismus und fordert gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Veränderungen. So hinterfragt sie auch das Verhalten von US-Präsident Donald Trump und dem fiktiven Filmhelden James Bond. Zudem, und das ist im zeitgenössischen Feminismus sehr wichtig, unterscheidet Penny zwischen Frauen und Männern verschiedener Herkunft – denn wer arm aufwächst oder einer weniger privilegierten Bevölkerungsschicht wie People of Colour angehört, wird schneller diskriminiert. Das betrifft auch die LGBT-Community, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Penny argumentiert für mehr Freiheit und Sichtbarkeit solch marginalisierter Bevölkerungsgruppen, deren Stimmen oft stigmatisiert werden.

Sie will sich nicht gegen Männer aussprechen, sondern mehr Fairness und Gleichberechtigung für alle Menschen erstreiten. „Wer sich an seine Privilegien gewöhnt hat, der empfindet Gleichberechtigung wie eine Bevorzugung der anderen“, schreibt sie. Dass ihre Worte auch mal wütend klingen, ist nur folgerichtig. Denn wer nur brav ist, verändert nichts.

Das Stereotyp besagt, dass Frauen nett sind und sich um das Wohl anderer sorgen – im Job wie im Privatleben. Das nennt sich dann „emotional labour“, also emotionale Arbeit. Was denkst du darüber?

Die Menschen verstehen mittlerweile, was emotionale Arbeit ist. Die Idee dahinter ist nämlich, dass Frauen geben und geben: ihren Gemeinschaften, ihren Partnern, ihren Familien. Es wird erwartet, dass sie sich um andere kümmern, bevor sie sich um sich selbst kümmern. Aber dieses Kümmern wird nicht als ein Wert gesehen, sondern als eine natürliche Gegebenheit. Es ist ihre Rolle, sich um andere Menschen zu kümmern, und es ist ihre Rolle, diese Arbeit zu erledigen. Wenn wir über emotionale Arbeit sprechen, ist es wichtig, die Arbeit der Frauen als Arbeit wahrzunehmen. Vielleicht sollte sie auch bezahlt werden. Und Männer sollten mehr Anteil an dieser Arbeit nehmen.

Und niemand möchte arbeiten und nett sein, ohne etwas dafür zu kriegen.

Na ja, man sollte nicht nur nett sein, wenn man etwas dafür kriegt. Aber emotionale Arbeit sollte anerkannt werden. Denn es ist anstrengend, sie zu erledigen.

Von Sarah Franke