Mit ZiSH zu Volker Strübing

Hannover. Witzig, spitz und verschroben – Volker Strübings Texte schwanken zwischen Berliner Großstadthumor und virtuoser Kleinkunst-Beobachtungsgabe. Strübing ist eine Legende in der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene, denn keiner hat so viele Titel bei Meisterschaften gewonnen wie er. Am Freitagabend ist der Schriftsteller zu Gast bei der ersten Ausgabe der Lese-Latenight-Show „Die Literaturensöhne“ von Henning Chadde und Bernard Hoffmeister. Auf der Bühne der „Literaturensöhne“ geht es einen Abend lang um Literatur, Subkultur, Haltung und Anarchie. Los geht’s um 20 Uhr in der Faust, Bettfedernfabrik 3. Die Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Von Lara Malin Schwarz